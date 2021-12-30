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Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей-лихачей, постоянно нарушающих ПДД

19:12, 30.12.2021
Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей-лихачей, постоянно нарушающих ПДД
Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин подписал сегодня еще один закон. Он касается уголовного наказания для водителей, неоднократно превышавших скорость и выезжавших на встречную полосу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как максимальное наказание предусматриваются три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Кроме того, может быть выписан штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

Новые поправки будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Путин подписал закон о введении паспортов болельщиков для посещения спортивных мероприятий.

Дарья Акимова
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