Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей-лихачей, постоянно нарушающих ПДД

Российский президент Владимир Путин подписал сегодня еще один закон. Он касается уголовного наказания для водителей, неоднократно превышавших скорость и выезжавших на встречную полосу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как максимальное наказание предусматриваются три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Кроме того, может быть выписан штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

Новые поправки будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова