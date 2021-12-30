Попова: пути передачи коронавируса не меняются в зависимости от мутаций

Фото: Максим Платонов

Пути распространения COVID-19 не зависят от мутаций вируса. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам главы ведомства, размер капли, в которой передается инфекция, не меняется. Поэтому продолжает действовать комплекс мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Попова добавила, что такие правила, как ношение масок и соблюдение социальной дистанции, менять не нужно, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Также сегодня глава Роспотребнадзора заявила, что в России зафиксировали 103 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Все заболевшие либо приехали из-за рубежа, либо близко контактировали с зараженными.

Тем временем в Татарстане уже готовятся к приходу «омикрона». В стационарах и амбулатории запасаются лекарствами, а некоторые медработники отправились в отпуска, чтобы отдохнуть перед потенциальным всплеском заболеваемости.

Диана Жиленкова