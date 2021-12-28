Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к своим отпускам, сообщает «РИА Новости».



Жириновский выступил за то, чтобы сохранить число выходных дней, но вместо фиксированных каникул в январе добавить к 28 обычным отпускным дням еще 15. Тогда каждый сможет решить самостоятельно, когда их взять: «Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать».

Свое предложение Жириновский объяснил тем, что новогодние каникулы — «период экстремального скачка смертности». Десять дней отдыха провоцируют людей на пьянство, в связи с чем растет число бытовых преступлений и драк. Политик отметил застой и потери для экономики.

Фото: realnoevremya.ru

В Минтруда Татарстана рассказывали о продолжительности новогодних каникул.

Маргарита Головатенко