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Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян

08:16, 28.12.2021 2
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян
Фото: realnoevremya.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к своим отпускам, сообщает «РИА Новости».

Жириновский выступил за то, чтобы сохранить число выходных дней, но вместо фиксированных каникул в январе добавить к 28 обычным отпускным дням еще 15. Тогда каждый сможет решить самостоятельно, когда их взять: «Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать».

Свое предложение Жириновский объяснил тем, что новогодние каникулы — «период экстремального скачка смертности». Десять дней отдыха провоцируют людей на пьянство, в связи с чем растет число бытовых преступлений и драк. Политик отметил застой и потери для экономики.

Фото: realnoevremya.ru

В Минтруда Татарстана рассказывали о продолжительности новогодних каникул.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:26
    Единственная правильная инициатива Жириновского за всю его политическую карьеру. Обеими руками за!
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  • Анонимно 08:46
    От него ничего другого и не ожидал. Чего бы ему такое не предлагать. Мы отдыхаем по графику а он когда хочет.
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