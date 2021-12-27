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Матвиенко заявила об отсутствии планов в России возродить СССР

13:15, 27.12.2021
Матвиенко заявила об отсутствии планов в России возродить СССР
Фото: council.gov.ru

У России нет планов «возродить СССР», даже при желании это невозможно. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она рассказала, что распад Советского Союза можно было предотвратить, для этого существовали все возможности. Однако лидеры того времени не сумели переступить «через свои амбиции» и не были готовыми к решению такого масштаба задач, передает ТАСС.

Фото: Роман Хасаев (архив)

В этом месяце президент РФ Владимир Путин назвал распад СССР трагедией. По его словам, это событие стало распадом исторической России. Страна потеряла 40% территории, примерно столько же производственных мощностей и населения.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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