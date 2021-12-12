Путин назвал распад СССР трагедией

Российский президент Владимир Путин рассказал, что распад СССР стал трагедией как и для него, так и для большинства жителей страны. Об этом он сообщил в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1".

Лидер России назвал это распадом исторической России. Затем он напомнил, что страна потеряла 40% территории, примерно столько же производственных мощностей и населения.

По мнению Путина, Россия стала абсолютно другой страной, и то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, утратилось в значительной мере.

Дарья Акимова