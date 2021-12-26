В Челнах с понедельника изменится схема движения автобуса №13

В Набережных Челнах внесли изменения в схему движения автобуса №13. Это делается для улучшения транспортной доступности жителей 63-го и 65-го комплексов.

С понедельника, 27 декабря, автобусы будут курсировать с остановки «Кузнечный завод», далее улица Моторная — Залесный проспект — проспект Абдурахмана Абсалямова — улица 40 лет Победы — проспект Яшьлек. Затем они будут идти по маршруту и аналогично в обратном направлении.



Фото: nabchelny.ru

До этого автобусы этого маршрута курсировали через проспект Яшьлек, сообщается на сайте мэрии города.

В ноябре в Челнах на маршруты вышел 21 новый автобус НЕФАЗ. В конце июня первый заместитель руководителя исполкома автограда Илья Зуев сообщал, что в город доставят еще 40 автобусов марки ЛиАЗ.

