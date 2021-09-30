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Елабужане осудили мэра за видео в Instagram

21:48, 30.09.2021
Елабужане осудили мэра за видео в Instagram
Фото: кадр видео

Жители Елабуги осудили мэра Рустема Нуриева за публикацию в социальной сети Instagram видеоролика, на котором он пашет землю и давит молодые сосны, сообщает Chelny.biz.

«Начали обработку залежных земель на территории Мурзихинского сельского поселения. Более 1 500 гектар необрабатываемой земли осваивает ООО «МИР», — подписал пост Нуриев.

Подписчики мэра в комментариях спрашивали, зачем загубили молодые деревья. Звучали вопросы о том, нельзя ли было выкопать их и посадить в другом месте — в селе или в городе.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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