В России появился ГОСТ на братские могилы

В России разработали ГОСТ по захоронению в братских могилах погибших людей и животных в военное и мирное время. Документ публикован на официальном сайте МЧС России.

По требованиям ГОСТа, при выборе мест захоронения необходимо учитывать правила городской застройки, расстояние до жилых зданий и особенности рельефа. Расстояние между гробами должно составлять 0,5 м по горизонтали и заполняться землей. Погребение людей, погибших в результате заболевания опасной инфекцией, должно проводиться в оцинкованных, герметичных гробах. Правила разрабатывались ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России и вступят в силу уже с 1 февраля 2022 года.

За 2021 год на территории России было проведено множество работ по восстановлению и реконструкции братских могил. Многие из памятников вошли в федеральную целевую программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». Федеральная программа рассчитана до 2024 года. В этом году в нее вошли 16 мемориалов, ремонт еще 40 воинских захоронений запланирован на следующий год.