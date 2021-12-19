Компания Facebook погасила штрафы на 17 млн рублей
Американская компания Facebook выплатила 17 млн рублей штрафа, назначенного за отказ в удалении запрещенного контента. В отношении Facebook исполнительное производство закрыто.
Исходя из банка данных ФССП, все исполнительные производства в отношении американской компании на данный момент отсутствуют. Таким образом, штраф выплачен, сообщает ТАСС.
Несколько дней назад Twitter в очередной раз оштрафовали за отказ удалить запрещенный в России контент. На этот раз размер штрафа составил 10 миллионов рублей. Штрафы были назначены по двум протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Всего социальную сеть оштрафовали на 55 миллионов рублей.
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