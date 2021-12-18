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Перевернутый флаг Татарстана на новогодних арках в Казани вернули в нормальное положение

17:44, 18.12.2021
Перевернутый флаг Татарстана на новогодних арках в Казани вернули в нормальное положение
Фото: instagram.com

В Казани на улице Кремлевской перевернули, придав нормальное положение, флаг Татарстана на новогодних арках.

Днем ранее флаг был перевернут, что вызвало обсуждение в социальных сетях. Ошибку устранили на следующий день.

В начале декабря в работе иллюминаций в городе наблюдались помехи. Они горели отдельными участками или не горели вовсе.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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