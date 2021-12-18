Перевернутый флаг Татарстана на новогодних арках в Казани вернули в нормальное положение
В Казани на улице Кремлевской перевернули, придав нормальное положение, флаг Татарстана на новогодних арках.
Днем ранее флаг был перевернут, что вызвало обсуждение в социальных сетях. Ошибку устранили на следующий день.
В начале декабря в работе иллюминаций в городе наблюдались помехи. Они горели отдельными участками или не горели вовсе.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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