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В Казани не работают установленные на улицах новогодние иллюминации

19:01, 05.12.2021
В Казани не работают установленные на улицах новогодние иллюминации
Фото: realnoevremya.ru

В Казани не работают праздничные иллюминации, которые обычно устанавливаются к Новому году.

Привычные городу конструкции установили у «Центрального стадиона» и около мостов на Булаке в Вахитовском районе города.

Как сообщили очевидцы «Реальному времени», на Булаке около мостов иллюминации не работают в принципе. У «Центрального стадиона» конструкция светится лишь в одном месте.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня «Реальное время» публиковало обзор тендеров на новогодние украшения в Казани.

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