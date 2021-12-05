В Казани не работают установленные на улицах новогодние иллюминации
В Казани не работают праздничные иллюминации, которые обычно устанавливаются к Новому году.
Привычные городу конструкции установили у «Центрального стадиона» и около мостов на Булаке в Вахитовском районе города.
Как сообщили очевидцы «Реальному времени», на Булаке около мостов иллюминации не работают в принципе. У «Центрального стадиона» конструкция светится лишь в одном месте.
Сегодня «Реальное время» публиковало обзор тендеров на новогодние украшения в Казани.Общество Татарстан
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