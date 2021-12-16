Казанская епархия прокомментировала инцидент со спиленным крестом на кладбище в Татарстане

Инцидент со спиленным крестом на могиле кладбища в Актанышском районе РТ не отражает политики властей Татарстана, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. Об этом заявили в пресс-службе Казанской епархии.

Однако этот опасный частный прецедент может навредить дальнейшему развитию добрососедства. В епархии считают, что этот случай не может быть оставлен без внимания руководством района, местными правоохранительными органами и имама-мухтасиба Актанышского района.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Татарстанская митрополия выразила готовность оказать помощь родственникам усопшего жителя Челнов, с чьей могилы спилили крест.

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов сегодня сообщил, что полиция уже ведет поиски вандалов. Возбуждено уголовное дело. Сам глава района встретился с родителями покойного и пообещал оказать помощь в восстановлении могилы.

Татьяна Леухина