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Экс-директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Айрат Сибагатуллин вернулся на работу в ТНВ

12:06, 13.12.2021
Экс-директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Айрат Сибагатуллин вернулся на работу в ТНВ
Фото: realnoevremya.ru

Айрат Сибагатуллин, который в прошлом месяце ушел с поста директора музея-заповедника «Казанский Кремль», стал заместителем генерального директора — директором по кинопроизводству в телерадиокомпании «Новый век» (ТНВ).

Как сообщили «Реальному времени» в компании, Сибагатуллин официально приступил к работе в новой должности 7 декабря.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Айрат Сибагатуллин был исполнительным директором — главным редактором ТНВ в 2018—2020 гг. Также он занимал пост министра культуры Татарстана с 2011 по 2018 год. Директором музея-заповедника «Казанский Кремль» Сибагатуллин стал в феврале прошлого года.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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