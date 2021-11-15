В ЦБ допустили очередное повышение ключевой ставки для сдерживания инфляции

Невозможно держать ставку низкой и отпустить инфляцию. ЦБ будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

По ее словам, единственный способ заякорить инфляционные ожидания — это возвращать инфляцию к цели.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5 процента и, возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей, — приводит «РИА Новости» ее слова.

22 октября Банк России повысил ключевую ставку шестой раз подряд — до 7,5%. Регулятор посчитал, что это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая им денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%. Позже в своем докладе Центробанк допустил более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, если реакция рынка будет менее гибкой на решение регулятора по ключевой ставке.

Татьяна Леухина