Песков: проблема высокой инфляции является темой для обеспокоенности Кремля

В России инфляция находится на высоком уровне. Эта тема вызывает обеспокоенность, и правительство делает все, чтобы вернуть инфляцию к запланированным показателям как можно скорее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это сложный процесс, требующий большой и постоянной работы. Представитель Кремля отметил, что происходит давление как внешних, так и внутренних факторов. Оно не ослабевает и ощущается в мировой экономике, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году инфляцию в стране необходимо вернуть к целевому уровню в 4%. По словам политика, рост инфляции является глобальной проблемой как для экономики, так и для граждан. Как отметил президент, в борьбе с этой проблемой нужно уделить внимание увеличению предложения товаров и услуг на внутреннем рынке.

Диана Жиленкова