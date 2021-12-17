В России разработают приложение, позволяющее штрафовать водителей по фото и видео

В следующем году жители России смогут фиксировать нарушения ПДД с помощью мобильного приложения «Народный инспектор». С поручением внедрить такую возможность выступил президент страны Владимир Путин. Выполнить его необходимо в срок до 1 июня 2022 года.

Система будет работать следующим образом: нужно запустить мобильное приложение, указать тип административного правонарушения, зафиксировать его и отправить. Соответствующие штрафы будут выписывать без составления протокола. Тем не менее эксперт в области фото- и видеофиксации Григорий Шухман считает, что ГИБДД не справится с огромным потоком фото и видео с нарушениями, передает Autonews.



Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад стало известно, что в Минцифры РФ обсуждают идею цифровой копии водительских прав. Нововведение позволит ускорить оформление нарушений на месте.

Диана Жиленкова