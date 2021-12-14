В Минцифры России обсуждают идею цифровой копии водительских прав
Глава Минцифры России Максут Шадаев на сегодняшнем совещании президента страны Владимира Путина с членами правительств рассказал, что планируется ввести в оборот электронную копию водительского удостоверения. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам Шадаева, ведомство прорабатывает вместе с МВД этот вопрос, а также переход на электронные договоры купли-продажи (ДКП) автомобилей. Министр считает, что нововведение позволит ускорить оформление нарушений на месте. Внедрение новых форм работы потребует оснащения сотрудников ГИБДД новыми планшетами.
Также Минцифры и МВД решают вопрос с источниками финансирования проекта. Шадаев считает, решение будет найдено в ближайшее время.
Ранее Минздрав РФ разработал новые правила получения медсправок для водителей. Граждан «с клиническими признаками наркологических расстройств» могут обязать сдавать дополнительные анализы.
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