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В Минцифры России обсуждают идею цифровой копии водительских прав

17:54, 14.12.2021
В Минцифры России обсуждают идею цифровой копии водительских прав
Фото: realnoevremya.ru

Глава Минцифры России Максут Шадаев на сегодняшнем совещании президента страны Владимира Путина с членами правительств рассказал, что планируется ввести в оборот электронную копию водительского удостоверения. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Шадаева, ведомство прорабатывает вместе с МВД этот вопрос, а также переход на электронные договоры купли-продажи (ДКП) автомобилей. Министр считает, что нововведение позволит ускорить оформление нарушений на месте. Внедрение новых форм работы потребует оснащения сотрудников ГИБДД новыми планшетами.

Также Минцифры и МВД решают вопрос с источниками финансирования проекта. Шадаев считает, решение будет найдено в ближайшее время.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Минздрав РФ разработал новые правила получения медсправок для водителей. Граждан «с клиническими признаками наркологических расстройств» могут обязать сдавать дополнительные анализы.

Дарья Акимова
ОбществоАвто

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