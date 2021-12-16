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К концу года Татарстан освоит 30 млрд по строительным работам на трассе М-12

14:31, 16.12.2021
К концу года Татарстан освоит 30 млрд по строительным работам на трассе М-12
Фото: realnoevremya.ru

К 31 декабря 2021 года Татарстан планирует освоить 30 млрд рублей на строительных работах на трассе М-12. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

В следующем году ведомство планирует освоить от 56 до 80 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Кабмин РФ выделил 81,6 млрд на строительство трассы Москва — Казань. Эти деньги позволят довести ее техническую готовность до уровня более 30%.

Ольга Шагиева
ОбществоАвто Татарстан

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