ГИБДД Казани привлекла к ответственности двух водителей, дрифтовавших у кремля
В Казани инспекторы по направлению розыска полка ДПС ГИБДД Управления МВД России выявили в социальной сети видео, на котором два водителя BMW дрифтовали возле Казанского кремля. Об этом сообщает Отделение пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по городу.
За рулем иномарок были молодые люди 23 и 24 лет. Их пригласили в подразделение ГИБДД и провели профилактическую беседу. Свою вину они признали.
В результате в отношении водителя и пассажира составили административные материалы по статье «Опасное вождение транспортного средства» (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ).
На прошлой неделе в Казани к административной ответственности привлекли молодых людей, которые дрифтовали на парковке торгового центра.
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