ГИБДД Казани привлекла к ответственности двух водителей, дрифтовавших у кремля

Фото: скриншот видео

В Казани инспекторы по направлению розыска полка ДПС ГИБДД Управления МВД России выявили в социальной сети видео, на котором два водителя BMW дрифтовали возле Казанского кремля. Об этом сообщает Отделение пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по городу.



Фото: скриншот

За рулем иномарок были молодые люди 23 и 24 лет. Их пригласили в подразделение ГИБДД и провели профилактическую беседу. Свою вину они признали.

В результате в отношении водителя и пассажира составили административные материалы по статье «Опасное вождение транспортного средства» (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ).

На прошлой неделе в Казани к административной ответственности привлекли молодых людей, которые дрифтовали на парковке торгового центра.



Татьяна Леухина