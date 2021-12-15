Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла $3,24 миллиарда с начала года

Богатейшая женщина России, основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, потеряла $3,24 миллиарда с января по ноябрь 2021 года. Такие данные следуют из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние предпринимательницы на 15 декабря оценивалось в $5,85 миллиарда в то время, как в начале года оно равнялось $9,09 миллиарда. Татьяна Бакальчук находится на 491-м месте в мировом рейтинге богачей и на 26-й позиции в списке наиболее состоятельных россиян.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе журнал Forbes оценил состояние Бакальчук в $13 миллиардов. «Реальное время» выясняло, много это или мало?



Татьяна Леухина