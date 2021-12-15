Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -7 градусов
В среду, 15 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем небольшой снег.
Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -2.. -7 градусов. В Казани ожидается от -2 до -4 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -3 до -7 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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