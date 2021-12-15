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Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -7 градусов

05:27, 15.12.2021
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -7 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 15 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем небольшой снег.

Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -2.. -7 градусов. В Казани ожидается от -2 до -4 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -3 до -7 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

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