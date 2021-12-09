Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о проведении переговоров с главами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает «РИА Новости».



По словам Макрона, в контакте с президентами он желает «перезапустить нормандский формат». Ранее сообщалось, что президент Франции желает обсудить сложившуюся ситуацию на Украине.

7 декабря Макрон переговорил с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии.

В ноябре Путин и Макрон обсуждали ситуацию на белорусско-польской границе.

Маргарита Головатенко