В Казани вечером в пятницу наблюдаются 8-балльные пробки

Вечером в пятницу, 10 декабря, в Татарстане наблюдаются пробки в 8 баллов, таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

В центре города отмечены сразу несколько аварий: на ул. Саид-Галеева и на ул. Бутлерова, сразу три аварии на ул. Вишневского. Еще две аварии в Московском районе — на Горьковском шоссе и на ул. Ленской. Движение на этих участках затруднено.

Основные пробки наблюдаются в центре: на ул. Габдуллы Тукая, ул. Пушкина, ул. Аделя Кутуя, ул. Достоевского, ул. Николая Ершова. В пробках стоят ул. Родины, проспект Победы, ул. Закиева и ул. Академика Сахарова.

В Казани в эту среду тоже были пробки в 8 баллов.

Маргарита Головатенко