В Казани на содержание кладбищ потратят 19,5 млн рублей

В Казани на содержание городских мест захоронения выделят 19,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Управление по организации ритуальных услуг Казани. От подрядчика потребуется содержать места захоронения в надлежащем состоянии. Это включает в себя: уборку и вывоз снега с территорий, вывоз отходов от уборки территорий кладбищ, колумбариев и коммунальных отходов, вынос мусора вручную и минипогрузчиком, ручную уборку аллей летом, скос травы, подвоз воды на кладбища и влажную уборку аллей два раза в год.

Заявки принимаются до 20 декабря 2021 года. Срок выполнения работ с момента заключения контракта до 31 декабря 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что власти Казани утвердили наименования городских кладбищ.



Дарья Акимова