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В Казани на содержание кладбищ потратят 19,5 млн рублей

10:30, 10.12.2021 1
В Казани на содержание кладбищ потратят 19,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на содержание городских мест захоронения выделят 19,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Управление по организации ритуальных услуг Казани. От подрядчика потребуется содержать места захоронения в надлежащем состоянии. Это включает в себя: уборку и вывоз снега с территорий, вывоз отходов от уборки территорий кладбищ, колумбариев и коммунальных отходов, вынос мусора вручную и минипогрузчиком, ручную уборку аллей летом, скос травы, подвоз воды на кладбища и влажную уборку аллей два раза в год.

Заявки принимаются до 20 декабря 2021 года. Срок выполнения работ с момента заключения контракта до 31 декабря 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что власти Казани утвердили наименования городских кладбищ.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:33
    Прекрасная новость!
    Спасибо.
    Внешний вид кладбищ свидетельствует о культуре общества - внутренней и внешней.
    В марксистско-ленинские времена древние кладбища сносились, нагробия пускали на щебенку для дорог.
    Новые кладбища стояли запущенные, заброшенные, неухоженные.
    Хорошо, что прошли эти дикие времена.
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