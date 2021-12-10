В Казани на содержание кладбищ потратят 19,5 млн рублей
В Казани на содержание городских мест захоронения выделят 19,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Управление по организации ритуальных услуг Казани. От подрядчика потребуется содержать места захоронения в надлежащем состоянии. Это включает в себя: уборку и вывоз снега с территорий, вывоз отходов от уборки территорий кладбищ, колумбариев и коммунальных отходов, вынос мусора вручную и минипогрузчиком, ручную уборку аллей летом, скос травы, подвоз воды на кладбища и влажную уборку аллей два раза в год.
Заявки принимаются до 20 декабря 2021 года. Срок выполнения работ с момента заключения контракта до 31 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что власти Казани утвердили наименования городских кладбищ.
комментарии
Спасибо.
Внешний вид кладбищ свидетельствует о культуре общества - внутренней и внешней.
В марксистско-ленинские времена древние кладбища сносились, нагробия пускали на щебенку для дорог.
Новые кладбища стояли запущенные, заброшенные, неухоженные.
Хорошо, что прошли эти дикие времена.