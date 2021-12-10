Президент «Банка Казани» Оскар Прокопьев принял участие в добровольческой новогодней акции «Елка желаний»

Оскар Прокопьев исполнил мечту девятилетнего Азата из Казани. Мальчик очень давно мечтал о собственном планшете, а когда из-за эпидемиологической обстановки учеба в школе проходила в дистанционном режиме, этот гаджет стал необходимостью.

Президент «Банка Казани» подарил Азату именно ту модель планшета, о которой он мечтал.

Узнать о мечте ребенка и исполнить ее удалось благодаря акции Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной», стартовавшей в 2014 году как добровольческая инициатива и получившей поддержку Президента России Владимира Путина. Соорганизатором «Елки желаний» является Федеральное агентство по делам молодежи.

За годы существования акции было исполнено 21450 желаний. В этом году в ней уже приняли участие известные общественные и политические деятели России, представители власти, бизнеса и просто неравнодушные люди.

Заветные желания собираются в период с 15 ноября до 11 декабря 2021 года на сайте проекта елкажеланий.рф. Оставить заявки могут дети и пожилые люди с тяжелыми заболеваниями, дети-сироты, дети из семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

Добровольческая акция проходит до 28 февраля 2022 года. Принять в ней участие и сделать добро для того, кто в этом правда нуждается, можно также онлайн — через сайт проекта — елкажеланий.рф.

Партнерский материал