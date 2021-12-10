В Татарстане автодорога Казань-Малмыж стала федеральной

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстанская региональная дорога Казань-Малмыж стала федеральной. Ее планируют включить в план ремонтных работ в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Дорога протяженностью больше 111 км проходит по трем районам республики: Высокогорскому (34,6 км), Балтасинскому (34,4 км) и Арскому (42,2 км). Средняя интенсивность движения на трассе составляет 8,5 тысяч машин в сутки.

Теперь протяженность дорог, находящихся в управлении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Татарстане, составляет 1152,6 км.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что на содержание дорог и элементов их обустройства в Советском районе Казани потратят 436,6 млн рублей. Такой тендер есть на сайте госзакупок.



Дарья Акимова