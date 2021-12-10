СМИ: Минстрой разработал законопроект для обеления рынка аренды

В Минстрое России разработали законопроект о создании специальной государственной информсистемы (ГИС). Ожидается, что арендодатели должны будут в обязательном порядке регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машино-мест.

В пояснительной записке к документу указывается, что главной целью новой инициативы является обеление рынка и защита интересов нанимателей. Если арендаторы будут скрывать сведения, то им грозит штраф от 500 до 2,5 тысячи рублей для физических лиц, от 5 до 10 тысяч рублей для юридических лиц, сообщает «Коммерсантъ».

Фото: realnoevremya.ru

В октябре сообщалось, что средняя цена арендной квартиры в столице Татарстана составляет 22 тысячи рублей в месяц. За квартал спрос увеличился в 1,7 раза.

Диана Жиленкова