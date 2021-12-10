Росстат: в ноябре подорожала сотовая связь

Фото: Максим Платонов

Росстат зафиксировал подорожание сотовой связи. Так, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи выросла на 2,4% по сравнению с октябрем.

Помимо прочего, наблюдается рост цен и на другие услуги. Например, аренда индивидуального банковского сейфа подорожала на 4%, дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения — на 1%, ксерокопирование документа и клинический осмотр животного — на 0,9%.



Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад сообщалось, что в ноябре годовая инфляция ускорилась до 8,4% против 8,13% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,96%.

Диана Жиленкова