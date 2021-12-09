Выставка «Музыкальное волшебство. Механические куклы и антикварные редкости XVIII—XX веков» из коллекции Музея «Собрание» (г. Москва)

17 декабря в Центре «Эрмитаж-Казань» музея-заповедника «Казанский Кремль» для посетителей откроется новогодняя выставка, посвященная удивительным и редким экспонатам из фондов крупнейшего частного музея Европы, созданного российским меценатом Давидом Якобашвили и его сыном Михаилом.

Музей «Собрание» впервые показывает свою коллекцию уникальных экспонатов за пределами Москвы. У жителей и гостей Республики Татарстан есть возможность познакомиться с собранными за многие годы антикварными редкостями XVIII—XX веков, автоматонами, самоиграющими музыкальными инструментами, механическими куклами. Несмотря на различия в конструкции, форме, декоре и назначении, все они объединены единым признаком — наличием оригинального музыкального механизма. Художественный фонд Музея «Собрание» насчитывает более 20 000 экспонатов, структурированных в коллекции: механические музыкальные инструменты и предметы, декоративно-прикладное и часовое искусство, изобразительное искусство, печатная продукция и музыкальные носители. В Казань приедут предметы сразу из нескольких коллекций, которые познакомят зрителя с особенным миром — миром разнообразных самоиграющих музыкальных инструментов и автоматов.

«Для нас это, безусловно, важный проект. Впервые предметы из нашей коллекции будут представлены в Казани, — комментирует основатель Музея «Собрание» Давид Якобашвили. — Надеюсь, что для горожан и гостей столицы Татарстана эта выставка станет настоящим новогодним подарком, счастливым и волшебным путешествием в мир музыки и механики».

Представленные на выставке экспонаты наглядно демонстрируют ключевые изобретения в истории механической музыки и дают представление об эволюции разнообразных носителей звука и развитии звукозаписи. История механической музыки уходит в глубокую древность. Возникнув еще в античные времена, эта своеобразная область технического прогресса развивалась более двух тысячелетий и соединила в себе передовые достижения механики и естественных наук. На протяжении веков эта сфера привлекала к себе внимание знаменитых ученых, инженеров, мастеров точной механики и часового дела, а музыкальными механизмами оснащались самые разнообразные предметы быта и интерьера.

Сегодня известно огромное многообразие самоиграющих музыкальных инструментов — от простых органчиков и шарманок до совершенных автоматических роялей, пианол, фисгармоний, сложнейших оркестрионов, органов и уникальных кукол-автоматонов. Удивительные и загадочные свойства этих экспонатов — совершенство механизмов, способность работать без участия человека, изящество отделки и атмосферное звучание — будут интересны как аудитории профессиональных экспертов, так и широкому кругу посетителей самых разных возрастов.

Каждый посетитель выставки получит аудиогид, который познакомит с коллекцией музея и воспроизведет звуки и видео механических кукол и антикварных редкостей. Мультимедийное сопровождение выставки даст возможность посетителям познакомиться с редкими и уникальными записями, оцифрованными с музыкальных носителей из фондов Музея «Собрание».