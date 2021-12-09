В Кировской области с рельсов сошел грузовой поезд

В Кировской области с рельсов сошел тепловоз и шесть вагонов с железобетонными изделиями. Об этом сообщили пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Все произошло на перегоне Киров Котласский — Чухломинский. По предварительным данным, пострадавших нет.

В вагонах находятся железобетонные изделия. Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение, пишет «РИА Новости».



Ранее в Австрии во время движения поезд с детьми сошел с рельсов. Один из его вагонов упал в реку Мур.

Ольга Шагиева