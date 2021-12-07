Айрат Шафигуллин: в УФАС по Татарстану нередко подают заявления на другие компании «с целью вымогательства»

В Управлении ФАС по Татарстану фиксируют снижение нарушений антимонопольного законодательства в последние годы — как со стороны госорганов, так и со стороны бизнеса, рассказал на онлайн-конференции «Реального времени» глава ведомства Айрат Шафигуллин.

— Госорганы сократили нарушения кратно. Задача была, чтобы они в два раза снизили число нарушений, и это они сделали, — заявил он. Отметим, что число обоснованных жалоб на торги и госзакупки снизилось в 2,5 раза.

По его словам, остаются все-таки единичные случаи картельных сговоров — это самые частые нарушения антимонопольного законодательства со стороны бизнеса. Власти же большей частью нарушают его, выпуская нормативные акты, ограничивающие конкуренцию на торгах — в основном этим занимаются муниципальные органы. На уровне республиканском — таких нарушений значительно меньше.

Однако существуют как «массовые жалобщики», с которыми ведомство ведут борьбу, так и жалобщики, которые подают заявления в УФАС «с целью вымогательства» у той или иной компании денежных средств — это, по словам главы татарстанского УФАС, является нарушением.



В таком случае антимонопольное ведомство обращается уже в прокуратуру. Есть и злостные нарушители антимонопольного законодательства в Татарстане. В подобном случае УФАС подает заявление на «дисквалификацию» конкретного чиновника. Такое заявление было подано в прошлом году в отношении руководителя КЗИО Лаишевского района.

Подробнее — в записи online-конференции «Реального времени».

Сергей Афанасьев