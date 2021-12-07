07 дек 2021

Online-конференция с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Айратом Шафигуллиным

Online-конференция с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Айратом Шафигуллиным

7 декабря гостем online-конференции «Реального времени» станет руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Айрат Радинович Шафигуллин.

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