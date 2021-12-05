Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в Норвегии
Первая сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, сообщает «РИА Новости».
Лыжницы преодолели дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды. Первые два этапа спортсменки преодолели классическим стилем, а последние два бежали свободным.
Втрое место — у команды Швеции (с отставанием 1,1 секунды). Третье — у Норвегии (+1,2). Вторая сборная России оказалась на восьмой позиции (+1.56,5).
В составе первой российской команды бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, а во второй — Яна Кирпиченко, Анастасия Фадеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.
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