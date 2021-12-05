СМИ: на Кипре обнаружили тела пропавших российских туристок

На Кипре в саду дома отдыха города Лимасол обнаружили тела двух российских туристок, которые пропали в середине прошлого месяца.

В убийстве признался 32-летний гражданин Сирии, который и указал на спрятанные тела. Одна из пропавших приехала на остров в начале лета, другая примерно полтора месяца назад. Знакомство с мужчиной произошло в доме отдыха, где тот делал ремонт. По неустановленным причинам он застрелил туристок и закопал их тела во дворе, передает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Недавно во время перелета из египетского курортного города Шарм-Эль-Шейх в Самару один из пассажиров авиалайнера совершил самоубийство. Бортпроводникам не удалось спасти его жизнь.

Диана Жиленкова