СМИ: транспортная стратегия может ограничить водителей в использовании личных авто

Фото: Максим Платонов (архив)

Российское правительство приняло транспортную стратегию страны до 2035 года, которая подразумевает ограничение использования жителями РФ личного авто в целях снижения вреда экологии. В целом на финансирование стратегии готовы выделить 60 трлн рублей.

В частности, речь идет о минимизации использования автомобилей с неэкологичными двигателями. Также мониторинг дорожного шума может осуществлять «цифровой контроль». А количество заправок для электромобилей может возрасти более, чем в тысячу раз, передает «Коммерсант».

Фото: pixabay.com

В сентябре сообщалось, что в Татарстане 63% автолюбителей хотят купить электромобиль в ближайшие несколько лет. Еще 35% жителей республики не готовы к такой покупке, а у 2% татарстанцев уже есть электромобиль.

Диана Жиленкова