Матрасы и подушки beyosa стали товаром года
В ноябре на премии «Товар года» компания beyosa получила награду в номинации «Продукты для здорового сна в категории: матрасы и подушки».
Начиная с 1999 года национальная премия «Товар года» ежегодно определяет самые популярные товары массового спроса в более чем 50 категориях. Потребители оценили качество, уникальность продуктов и ценовое предложение.
Подушки и матрасы, получившие такую высокую оценку экспертов и рядовых покупателей, можно приобрести в крупных городах России, включая Казань. Открытие шоурума beyosa с инновационными товарами, обеспечивающими комфортный сон и отдых в течение дня, стало приятным известием для жителей мегаполиса.
Товары beyosa в 2020–2021 гг. стали прорывом на рынке принадлежностей для сна. Благодаря функции индивидуальной настройки одеял, матрасов и подушек покупатели могут приспособить спальное место под себя, под свои запросы и особенности.
Например, от того, какой стороной одеяла укрываться, будет зависеть терморегуляция, или при желании можно отрегулировать высоту, упругость и мягкость подушки. Эти условия важны, потому что влияют на качество сна человека.
Мы заботимся о комфорте и здоровье наших покупателей, поэтому используем инновационные технологии для создания качественных продуктов. Эта награда подтверждение того, что покупатели выбирают нас и доверяют такую важную часть своей жизни, как сон — сообщает Светлана Образцова, исполнительный директор.
Конструктив подушки favorit обладает европейским патентом, а зональное одеяло favorit имеет уникальные свойства терморегуляции и обеспечивает комфортный сон в любое время года.
Только в ассортименте beyosa матрасы даже самой низкой ценовой категории имеют настройки — потребитель может выбрать матрас с разными по жесткости половинами.
Также одним из преимуществ beyosa является легкий и понятный выбор из четырех линеек продукции, что отличает компанию от других игроков рынка.
Справка
Beyosa — компания, создающая персонализированные продукты для сна. Бренд родом из Германии, обладатель европейских патентов, премии «Товар года 2021».
На данный момент имеет более 35 магазинов розничной сети по всей стране, а также в Германии и Казахстане. Города присутствия: Абакан, Архангельск, Барнаул, Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Пятигорск, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Тверь, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Южно-Сахалинск.
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