Матрасы и подушки beyosa стали товаром года

Фото: предоставлено компанией beyosa

В ноябре на премии «Товар года» компания beyosa получила награду в номинации «Продукты для здорового сна в категории: матрасы и подушки».

Начиная с 1999 года национальная премия «Товар года» ежегодно определяет самые популярные товары массового спроса в более чем 50 категориях. Потребители оценили качество, уникальность продуктов и ценовое предложение.

Подушки и матрасы, получившие такую высокую оценку экспертов и рядовых покупателей, можно приобрести в крупных городах России, включая Казань. Открытие шоурума beyosa с инновационными товарами, обеспечивающими комфортный сон и отдых в течение дня, стало приятным известием для жителей мегаполиса.



Товары beyosa в 2020–2021 гг. стали прорывом на рынке принадлежностей для сна. Благодаря функции индивидуальной настройки одеял, матрасов и подушек покупатели могут приспособить спальное место под себя, под свои запросы и особенности.

Например, от того, какой стороной одеяла укрываться, будет зависеть терморегуляция, или при желании можно отрегулировать высоту, упругость и мягкость подушки. Эти условия важны, потому что влияют на качество сна человека.

Мы заботимся о комфорте и здоровье наших покупателей, поэтому используем инновационные технологии для создания качественных продуктов. Эта награда подтверждение того, что покупатели выбирают нас и доверяют такую важную часть своей жизни, как сон — сообщает Светлана Образцова, исполнительный директор.

Конструктив подушки favorit обладает европейским патентом, а зональное одеяло favorit имеет уникальные свойства терморегуляции и обеспечивает комфортный сон в любое время года.

Только в ассортименте beyosa матрасы даже самой низкой ценовой категории имеют настройки — потребитель может выбрать матрас с разными по жесткости половинами.

Также одним из преимуществ beyosa является легкий и понятный выбор из четырех линеек продукции, что отличает компанию от других игроков рынка.

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