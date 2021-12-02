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На кухне казанского кафе «Хочу и буду» загорелся жир — никто не пострадал

18:56, 02.12.2021
На кухне казанского кафе «Хочу и буду» загорелся жир — никто не пострадал
Фото: ГУ ﻿МЧС России по РТ

Вечером в казанском кафе «Хочу и буду» произошел пожар. На кухне заведения загорелся жир в вытяжке, создалось задымление. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Площадь возгорания составила 2 кв. м. Пожарные его ликвидировали. Еще до их прибытия самостоятельно эвакуировались 20 человек. В результате горения никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Недавно в казанском поселке Мирном загорелся жилой дом. В ходе тушения пламени пожарные обнаружили тело женщины без признаков жизни. Также из горящего здания спасли мужчину и передали его медикам бригады скорой помощи, но позже те констатировали его смерть.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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