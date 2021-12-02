Власти Татарстана закроют центр соцадаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Маяк»

В Бугульминском районе РТ закроют центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Маяк». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Решение о ликвидации центра принято по предложению Минтруда Татарстана в целях оптимизации инфраструктуры отрасли соцзащиты республики и повышения эффективности расходов бюджета РТ, следует из документа. «Маяк» закроют с 1 февраля 2022 года.

Пока Минтруда РТ только предстоит утвердить состав ликвидационной комиссии, установить порядок и сроки ликвидации центра и т.д. Граждан, которые содержатся в «Маяке», переведут в другие учреждения социального обслуживания.

Средства, высвобожденные после ликвидации центра, направят на увеличение коечной мощности на 25 мест в центре соцадаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Милосердие» в Казани. В учреждении также увеличат на 24 человека численность персонала.

«Маяк» находится в Бугульме по улица Якупова, 38. Учредителем центра является Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Татьяна Демина