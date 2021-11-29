В главный день акции “Черная пятница” жители Татарстана потратили более 120 млн рублей

26 ноября, в главный день глобальной распродажи “Черная пятница”, татарстанцы потратили на покупки в общей сложности почти 122 млн рублей. Это в 3,8 раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Ozon.

В этот день в республике число заказов возросло в 4,8 раза, а количество покупателей увеличилось почти в 4,5 раз по сравнению с 2020 годом. В числе самых популярных товаров оказались конструктор Lego, увлажнитель воздуха, сироп, средство для педикюра, кофе в зернах и арахисовая паста.



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Например, жители Казани чаще всего делали покупки в категориях «Дом и сад», «Красота и здоровье», «Продукты питания», «Детские товары» и «Электроника».

Недавно стали известны результаты исследования, согласно которым 78% казанцев хотя бы иногда покупают товары со скидкой в «черную пятницу». А 11% горожан вообще не пропускают ни одной такой распродажи.

Диана Жиленкова