Умер народный артист СССР режиссер Владимир Наумов

Умер народный артист СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР режиссер Владимир Наумов. Ему было 93 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Он снялся в таких фильмах, как «Третий удар», «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и другие. О Наумове сняты документальные фильмы «Наталия Белохвостикова и Владимир Наумов. Двух судеб линия одна» и «Владимир Наумов. Все слова о любви».

Он выступил режиссером таких фильмов, как «Тегеран-43», «Бег», «Берег», «Десять лет без права переписки» и т.д.

О времени и месте прощания с народным артистом СССР информации пока нет.



Татьяна Демина