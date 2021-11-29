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Умер народный артист СССР режиссер Владимир Наумов

13:24, 29.11.2021
Умер народный артист СССР режиссер Владимир Наумов
Фото: скриншот/youtube.com

Умер народный артист СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР режиссер Владимир Наумов. Ему было 93 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Он снялся в таких фильмах, как «Третий удар», «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и другие. О Наумове сняты документальные фильмы «Наталия Белохвостикова и Владимир Наумов. Двух судеб линия одна» и «Владимир Наумов. Все слова о любви».

Он выступил режиссером таких фильмов, как «Тегеран-43», «Бег», «Берег», «Десять лет без права переписки» и т.д.

О времени и месте прощания с народным артистом СССР информации пока нет.

Татьяна Демина
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