Гендиректор «Рубина» назвал решение Шатова об уходе неожиданным

Решение полузащитника «Рубина» Олега Шатова о приостановке карьеры и расторжении договора с казанской командой было неожиданным, рассказал генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.



«Он принял такое решение, оно стало неожиданным. Думаю, что Олег еще способен играть на уровне Премьер-лиги», — цитирует Сайманова ТАСС.

Он добавил, что если Шатов захочет вернуться в «Рубин», по этому поводу будут принимать решение.

Футболист казанского «Рубина» Олег Шатов объявил о своем решении приостановить карьеру игрока и расторгнуть контракт с клубом. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Футболист перешел в «Рубин» в июле 2020 года, за казанскую команду он сыграл 25 матчей, забил один гол и сделал три голевых передачи

Маргарита Головатенко