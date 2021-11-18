Олег Шатов разорвал контракт с «Рубином» и приостановил карьеру

Футболист казанского «Рубина» Олег Шатов объявил о своем решении приостановить карьеру игрока и расторгнуть контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.



Договор расторжение по обоюдному согласию сторон. Шатов прокомментировал, что для расторжения контракта он увидел много причин: «<…> в последнее время я только лечился, не играл. Для меня как для футболиста это был очень тяжелый период. Я как мог его проходил, справлялся, но иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса. Клубок с каждой новой микротравмой нарастает, и потом у тебя не будет сил и возможностей его распутать».

По словам футболиста, у него есть два месяца, чтобы разобраться со здоровьем. Он не исключил возвращения: «Если пойму, что у меня до сих пор страсть и я скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Мы уже поговорили с клубом — возможно, если у меня будут желание, здоровье и мотивация, я буду конкурентоспособен, я могу в январе появиться на сборах «Рубина» в Турции».

Футболист перешел в «Рубин» в июле 2020 года, за казанскую команду он сыграл 25 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи.

Маргарита Головатенко