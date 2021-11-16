Счетная палата: средства на повышение зарплат врачей использованы всего на 3%

Выделенные Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) на повышение зарплат врачей 18,3 миллиарда рублей истрачены всего на 3%. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

Аудиторы проанализировали программу и пришли к выводу, что она реализуется неэффективно. В 2019 году из предусмотренных на реализацию мероприятия по софинансированию расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и СМП (среднего медицинского персонала) 12,3 миллиарда рублей использовано 3,1 миллиарда рублей (или 25%). В 2020 году из 18,3 миллиарда рублей использовано 2,8 миллиарда рублей (или 15,3%). А по итогам шести месяцев 2021 года из 18,3 миллиарда рублей использовано 0,5 миллиарда рублей (или 2,7%), говорится в отчете.

Программа софинансирования разработана для ликвидации кадрового голода в сфере здравоохранения. Для этого зарплату младшего и среднего медицинского персонала планировали поднять до 100% от среднего уровня в регионе, а врачей с высшим образованием — до 200%.

Фото: realnoevremya.ru

В Счетной палате считают, что одной из причин низкого уровня реализации проекта является недостаточно эффективный механизм планирования и распределения средств НСЗ, а также в формальном подходе региональных органов власти к согласованию заявок.



В Казани на сегодняшний день востребованы педиатры со стажем работы от 3 лет, опытом работы в коммерческой клинике и сертификатами по другим врачебным специализациям. Зарплатный максимум в городе составляет 145 тысяч рублей. Среднерыночная зарплата по Казани при этом — 63 тысячи рублей.

Ольга Шагиева