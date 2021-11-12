Цена нефти Brent опустилась до $82,26 за баррель

В пятницу цены на нефть опускаются из-за понижения спрогнозированного ОПЕК спроса в 2021 году и вероятной продажи США нефти из стратегического резерва, сообщает «Интерфакс».



Стоимость январских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня составила $82,26 за баррель. Это на $0,61 (0,74%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на торгах биржи NYMEX на 8.15 мск составили $81,04 за баррель, показав снижение итогового значения предыдущей сессии на $0,55 (0,67%).

Фото: realnoevremya.ru

В начале октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года достигла $83,13 за баррель. Тогда же стоимость марки WTI поднялась выше $80 долларов за баррель впервые почти за семь лет.

Маргарита Головатенко