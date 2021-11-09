Сериал «Игра в кальмара» продлят на второй сезон

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Поклонники сериала «Игра в кальмара» оказывают давление и требуют продолжения картины. В этом признался режиссер, постановщик и автор сценария Хван Дон Хек.

По его словам, зрители не оставляют другого выбора. Хван Дон Хек подтвердил, что съемки второго сезона действительно будут. В настоящий момент идут процессы планирования. Однако говорить о точных сроках пока что рано, передает слова режиссера «РИА Новости».

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В прошлом месяце сообщалось, что «Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом в истории Netflix. Он собрал более 110 миллионов поклонников. Картина была выпущена 17 сентября этого года и стала популярной в 94 странах мира.

Диана Жиленкова