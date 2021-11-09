В Казани образовались 9-балльные пробки

Вечером во вторник в столице Татарстана образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В основном движение затруднено в центре города по улицам Лево-Булачной, Право-Булачной, Пушкина, Марселя Салимжанова, Бутлерова, Карла Маркса. Также заторы образовались на улицах Тихомирнова, Роща Фрунзе и в Щербаковском переулке.

Движение затруднено и на улицах Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Аделя Кутуя, Юлиуса Фучика и на Мамадышском тракте. Кроме того, большой поток автомобилей наблюдается на Кировской дамбе, улицах Несмелова, Сибгата Хакима, проспектах Ямашева и Ибрагимова.

Вчера в Казани образовались 6-балльные пробки. Как и сегодня, движение в основном затруднено в центральной части города.

Диана Жиленкова