Житель Татарстана подозревается в убийстве
33-летний житель Казани подозревается в совершении убийства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает СУ СК РФ по РТ.
Несколько дней назад на лестничной площадке подъезда одного из домов города обнаружили тело 37-летнего казанца со множественными колото-резаными ранениями. Подозреваемый в совершении убийства уже ранее привлекался к уголовной ответственности. Он дал признательные показания.
По версии следствия, подозреваемый нанес смертельные ранения ножом одному из гостей на лестничной площадке. Нападение произошло на почве ранее возникших личных неприязненных отношений.
Следствие обратилось в суд для заключения подозреваемого под стражу. Сейчас выясняются все детали произошедшего.
Сегодня сообщалось, что 20-летний татарстанец подозревается в покушении на убийство. По предварительной информации, он ударил ножом в шею 36-летнего сожителя своей матери.
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