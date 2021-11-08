Житель Татарстана подозревается в убийстве

33-летний житель Казани подозревается в совершении убийства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает СУ СК РФ по РТ.

Несколько дней назад на лестничной площадке подъезда одного из домов города обнаружили тело 37-летнего казанца со множественными колото-резаными ранениями. Подозреваемый в совершении убийства уже ранее привлекался к уголовной ответственности. Он дал признательные показания.

Фото: Максим Платонов

По версии следствия, подозреваемый нанес смертельные ранения ножом одному из гостей на лестничной площадке. Нападение произошло на почве ранее возникших личных неприязненных отношений.

Следствие обратилось в суд для заключения подозреваемого под стражу. Сейчас выясняются все детали произошедшего.

Сегодня сообщалось, что 20-летний татарстанец подозревается в покушении на убийство. По предварительной информации, он ударил ножом в шею 36-летнего сожителя своей матери.

Диана Жиленкова