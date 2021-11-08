Житель Татарстана подозревается в покушении на убийство

20-летний татарстанец подозревается в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, несколько дней назад ночью в квартире одного из жилых домов Зеленодольска подозреваемый ударил ножом в шею 36-летнего сожителя своей матери. Конфликт произошел в ходе распития алкоголя на фоне возникших неприязненных отношений. Потерпевшего госпитализировали.

Фото: Максим Платонов

Причастность к совершению преступления молодой человек признал. Вскоре следователи обратятся в суд с ходатайством для заключения подозреваемого под стражу. Сейчас следствие устанавливает все детали инцидента.

Недавно в ведомстве сообщали о возбуждении уголовного дела по факту гибели молодого человека и ребенка на стройке.

Диана Жиленкова