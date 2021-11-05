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Зеленский подписал закон об олигархах

17:08, 05.11.2021
Зеленский подписал закон об олигархах
Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон об олигархах. Об этом он написал у себя в twitter.

— Демократия — это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии, — отметил Зеленский.

Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.

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