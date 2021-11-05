Зеленский подписал закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон об олигархах. Об этом он написал у себя в twitter.

— Демократия — это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии, — отметил Зеленский.

Демократія — це закон і рівність. Підписав антиолігархічний закон, який докорінно змінює відносини між великим бізнесом і політиками. Тепер усі економічні гравці будуть рівними перед законом і не зможуть купувати для себе політичні привілеї. Зламати закон не дамо! pic.twitter.com/mzohC11q8x — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 5, 2021

Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.