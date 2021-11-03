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В Татарстане утвердили отчет об исполнении бюджета территориального Фонда ОМС

14:03, 03.11.2021
В Татарстане утвердили отчет об исполнении бюджета территориального Фонда ОМС
Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил отчет об исполнении бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования РТ по состоянию на 1 октября 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, в доходах утвержденные бюджетные назначения составили 59,4 млн рублей, а исполнение за отчетный период — 47,5 млн рублей. Расходы коснулись общегосударственных вопросов, здравоохранения, социальной политики. Утвержденные бюджетные назначения оценили в 62,9 млн рублей, исполнение за отчетный период — 45 млн рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Летом прошлого года глава отделения Алсу Мифтахова сообщила, что в 2019 году 17,7 млн рублей из территориального Фонда обязательного медицинского страхования были использованы нецелевым образом.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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